Adana'da Sağanak: Seyhan'da Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri

Öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı etkiledi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda trafik aksadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, zor anlar yaşadı.

