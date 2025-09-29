Adana'da Sağanak: Seyhan'da Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri

Adana'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, Seyhan'da cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve trafik aksamasına yol açtı; yayalar zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:25
Öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı etkiledi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda trafik aksadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, zor anlar yaşadı.

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda trafik aksadı.

