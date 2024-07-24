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Adana'da Sağanak Yağmur ve Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım alanlarında ciddi hasar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 22:30
Adana'da Sağanak Yağmur ve Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Adana'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen sağanak yağmur ve dolu, ekili alanlarda ciddi zarara yol açtı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar, özellikle bazı bölgelerde dolu şeklinde kendini gösterdi.

Belenköy Mahallesi'nde Hasar Tespit Edildi

Dolu yağışı, Belenköy Mahallesi'nde ekili tarım alanlarına büyük zarar verdi. Mahalle sakinleri, bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyuyorlar.

Zarar Tespit Çalışmaları Başlayacak

Olayın ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak. Bu sayede, çiftçilere destek olunması ve zararların asgariye indirilmesi amaçlanıyor.

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