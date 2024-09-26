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Adana'da Sahte Evrakla Evde Bakım Hizmeti İddiası: İki Sanığa Dava Açıldı

Adana'da sahte sağlık raporu düzenleyen iki sanığa, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:37
Adana'da Sahte Evrakla Evde Bakım Hizmeti İddiası: İki Sanığa Dava Açıldı

Evde Bakım Hizmeti İçin Sahte Sağlık Raporu Düzenleyen İki Kişiye Dava

Adana'da, evde bakım hizmeti almak amacıyla sahte sağlık kurulu raporu hazırladıkları iddia edilen A.G.O. ve annesi M.O. hakkında dava açıldı. İki sanığın, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla 5 ile 15 yıl arasında hapsi talep ediliyor.

Soruşturma Detayları

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, A.G.O.'nun annesi adına sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenlediği belirtildi. Sanığın bu raporun fotokopisini, noterde onaylıymış gibi göstererek Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Raporun Geçersiz Olduğu Anlaşıldı

Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Sağlık Bakanlığı e-Rapor sisteminde bu raporun kayıtlı olmadığını fark ettikten sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede hastane veya noter tarafından böyle bir raporun verilmediği ortaya çıktı.

Yargı Süreci

İddianamede, sanıkların kamu kurumunu dolandırma amacıyla sahte belge düzenleyerek müracaatta bulundukları kaydedildi. Tutuksuz yargılanan iki sanığın duruşmaları ilerleyen günlerde başlayacak.

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