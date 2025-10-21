Adana'da saman yüklü tırda 2 bin 700 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saman yüklü bir tırla kaçak ürün sevk edildiği yönündeki çalışmaları sonucunda operasyon düzenledi.

Operasyon ve arama

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Ceyhan ilçesinde durdurarak arama yaptı. Tırın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenmiş çuvallarda, gümrük kaçağı 2 bin 700 elektronik sigara ile 3 bin 680 likit ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Polis ekipleri, tır sürücüsü M.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

