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Adana'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın Cenazesi Defnedildi

Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, memleketi Adana'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 10:55
Adana'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın Cenazesi Defnedildi

Şırnak'ta düzenlenen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından 26 yaşındaki şehidin naaşı, hava yoluyla Adana'ya ulaştırıldı. Babaevinde helallik alındıktan sonra, çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehit Yıldırım'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi. Törene, şehidin babası Sadi, annesi Adalet, eşi Atiye Yıldırım, kardeşleri Hamza Yıldırım ve Merve Güllü ile yakınları katıldı.

Bunun yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer mülki ve idari erkan da törende yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın, kayalıklardan düşerek şehit olduğunu duyurmuştu.

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet...

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda, İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yıldırım'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet...

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda, İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yıldırım'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

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