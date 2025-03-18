Adana'da Semt Pazarında Düşen Altın Bileziğin Hırsızı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Adana'da bir kadının düşürdüğü altın bileziği alarak uzaklaşan kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Polis, hırsızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:23
Adana'da Semt Pazarında Düşen Altın Bileziğin Hırsızı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Adana'da Altın Bilezik Hırsızı Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir kadının semt pazarında düşürdüğü altın bileziği alıp kaçtığı iddia edilen şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, pazarın hareketli saatlerinde gerçekleşti.

B.A.Ç. isimli kadın, alışveriş yapmak için gittiği semt pazarında bir süre sonra kolundaki bileziğinin kaybolduğunu fark etti. Hemen etrafında arama yapan B.A.Ç, bileziğini bulamayınca çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye karar verdi.

Güvenlik görüntüleri incelendiğinde, kadının düşürdüğü bileziği bir kişinin alarak uzaklaştığı görülüyor. B.A.Ç, bu durum üzerine polise başvurarak durumu bildirdi ve görüntüleri sundu.

Polis ekipleri, bileziği aldığı iddia edilen kişiyi tespit etmek için hemen çalışmalara başladı. Güvenlik kaydındaki kimliği belirsiz kişinin, yerde gördüğü bileziği alarak hızlıca uzaklaştığı açıkça gözlemleniyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları, kamuoyuyla paylaşılacak. Semt pazarındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

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