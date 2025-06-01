Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü'nde, 28 Mayıs tarihinde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün cansız bedeni bulundu. Gencin cesedi, gölün 1,5 kilometre açıkında ve 23 metre derinliğinde tespit edildi.

Olay Yeri Çalışmaları ve İncelemeler

Ekipler, genç adamın cansız bedenini sudan çıkararak tekneye aldı. Ceset, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne ilk inceleme için götürüldü. Savcılığın yürüttüğü incelemenin ardından Gürbüz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

28 Mayıs'ta gölde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekne ile açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkartırken, Emirhan Gürbüz'ün arama çalışmalarına odaklandı. Ancak üzücü sonuç, bekleyen herkesi derin bir üzüntüye sevk etti.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı. Cenaze incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı. Cenaze incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.