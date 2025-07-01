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Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da ruhsatlı tabancasını çaldırdığını iddia eden suspek, silahı satan kişiyle birlikte tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 10:58
Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir silah kaçakçılığı olayı, jandarma ekiplerinin dikkatli çalışması sonucunda çözüldü. Edinilen bilgilere göre, M.B. adlı bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ruhsatlı tabancasının çalındığını bildirdi.

İhbar Sonrası İhtiyaç Duyulan Operasyon

Jandarma ekipleri, hemen olay yerine intikal ederek M.B. ile görüştü. Yapılan detaylı soruşturmada, M.B.'nin ruhsatlı tabancasını usulsüz bir şekilde, ikinci bir kişi olan H.B.'ye sattığı tespit edildi. Bunun üzerine M.B. gözaltına alındı.

H.B.'ye Yönelik Operasyon

M.B.'nin satışını gerçekleştirdiği silahı satın alan H.B.'nin evine de operasyon düzenleyen jandarma, burada 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. H.B. de gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Her iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, Adana'da silah kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen sıkı takip ve denetimlerin bir sonucu olarak dikkat çekti.

Adana'da sattığı ruhsatlı tabancasının çalındığını iddia ederek jandarmaya başvuran şüpheli ve...

Adana'da sattığı ruhsatlı tabancasının çalındığını iddia ederek jandarmaya başvuran şüpheli ve silahı satın alan zanlı tutuklandı. Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adana'da sattığı ruhsatlı tabancasının çalındığını iddia ederek jandarmaya başvuran şüpheli ve...

Adana'da sattığı ruhsatlı tabancasının çalındığını iddia ederek jandarmaya başvuran şüpheli ve silahı satın alan zanlı tutuklandı. Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

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