Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adana'da Silahlı Kavga Sonrası Hayatını Kaybeden Birey

Adana'nın Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde, tartışma nedeniyle silahlı bir saldırı gerçekleşti. Genç birey Kaan K. (22), arkadaşı Murat A. (35) ile motosiklet ödünç alma üzerine bir tartışma yaşadı.

Olayın Gelişimi

İddialara göre, Kaan K. arkadaşı Murat A.'dan motosikletini istedi. Ancak Murat A'nın bu isteğe olumsuz yanıt vermesi, ikili arasında gerginliğe yol açtı. Bu tartışma sırasında Kaan K., yanında taşıdığı tabancayla Murat A.'ya 7 el ateş etti.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekiler tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Murat A., ne yazık ki burada yaşamını yitirdi. Bu olay sonrasında Kaan K. hakkında, daha önce çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu bilgisi edinildi.

Polis Soruşturması

Olayın ardından kaçan Kaan K'nin yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.