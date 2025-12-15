Alanya'da alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Alanya'da alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Şekerhane Mahallesi'nde 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. isimli şahıs, sokakta bulunan M.Y. isimli kişinin dükkanına gitti. İkili arasında daha önce yaşanan alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

İddialara göre E.K., yanında getirdiği bıçakla M.Y.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

