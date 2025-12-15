Keçiören’de Üniversiteli Trabzonsporlulardan Coşkulu Horon Festivali

Keçiören’de coşkulu horon şöleni

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Bağlum Kösrelik Mesire Alanı’nda hafta sonu düzenlenen horon festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Çoğunluğunu üniversiteli gençlerin oluşturduğu etkinliğe soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterildi.

Başkan Özarslan gençlerle birlikte horon oynadı

Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, gençlerle birlikte horon oynayarak etkinliğe destek verdi. Festivalde meclis üyeleri, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda üniversiteli genç yer aldı.

"Biz gençliğimizi seviyoruz ve her daim yanınızdayız"

Gençlere desteğini vurgulayan Dr. Mesut Özarslan, festivalde şu mesajları paylaştı: "Horon tutan insan, gönlü yüksek, birlik ve beraberlik duygusunu körükleyen insan demektir. Bu vatanın öz evladı, Cumhuriyet’in temsilcisi demektir. Sizleri Keçiören’imizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Buradaki insanlar geleceği oluşturan eşsiz vatan coğrafyasının en büyük neferleri olacak. Biz gençliğimizi seviyoruz ve her daim yanınızdayız. Doğu Karadeniz demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferleri demektir. Biz Karadeniz’i bağrımıza basıyoruz."

Karadeniz ezgileri Başkent’te yankılandı

Karadeniz ezgilerinin yankılandığı festival, katılımcılara hem ısınma hem de eğlenme imkânı sundu. Müzikler eşliğinde oynanan horonlar, etkinliğin en renkli anlarını oluşturdu. Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu yetkilileri ve üniversiteli gençler, etkinliği mümkün kılan ve her fırsatta yanlarında olan Dr. Mesut Özarslan ile ekibine teşekkür etti.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞKENT TRABZON DERNEKLER FEDERASYONU TARAFINDAN BAĞLUM KÖSRELİK MESİRE ALANI’NINDA HAFTA SONU DÜZENLENEN HORON FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI DR. MESUT ÖZARSLAN DA PROGRAMA KATILARAK GENÇLERLE BİRLİKTE HORON OYNADI.