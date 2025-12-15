Eğribel Kayak Merkezi faaliyete geçti: Giresun kış turizmine davet

Eğribel Kayak Merkezi faaliyete geçti

Giresun’un iç bölgelerindeki turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla, 2 bin 200 metrede bulunan Eğribel Kayak Merkezi ilk misafirlerini ağırlayarak resmi olarak faaliyete başladı. Tesis, sunduğu ulaşım avantajı ve ekonomik yapısıyla bölge turizmine hareket getirmeyi hedefliyor.

Konum ve teknik değerlendirme

Dereli-Şebinkarahisar karayolu üzerinde konuşlanan merkez, yapılan teknik incelemelerde kar kalitesi, rüzgar durumu ve coğrafi yapının kış sporlarına uygun olduğunun raporlanmasıyla öne çıktı. Uzun yıllardır Bektaş Yaylası için sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine rota Eğribel Tüneli mevkiine çevrildi ve burası uzmanların onayını aldı.

Lojistik avantaj ve maliyet faydası

Tesisin en ayırt edici özelliği, merkezden karayolunun geçmesi sayesinde teleferik yatırımına ihtiyaç duyulmaması. Bu durum, hem yatırım maliyetlerini düşürüyor hem de ziyaretçilere erişimi kolaylaştırarak bölgeyi daha cazip hale getiriyor. Ayrıca tesis, Türkiye'de içinden karayolu geçen tek kayak merkezi özelliğiyle dikkat çekiyor.

Sportif faaliyetler başladı

Açılışla birlikte sportif faaliyetler de hız kazandı. Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, 15 sporcu ve teknik heyetle birlikte toplam 30 kişilik bir kafileyle Giresun’a gelerek Eğribel’de bir haftalık kamp programına başladı. Kamp, merkezdeki antrenman ve hazırlık çalışmalarını kapsayacak.

Yerel yetkililer ve spor otoriteleri, merkezin bölge ekonomisine ve kış sporlarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

