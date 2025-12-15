DOLAR
Aydın Büyükşehir'den Ulaşım Hamlesi: Yol Çalışmaları Tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Batı Çevre Bulvarı, Mevlana Caddesi, Efeler Bulvarı, Zeybekler Merkez Bulvarı ve TOKİ Kavşağı'nı kapsayan yol çalışmalarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:32
Aydın Büyükşehir'den Ulaşım Hamlesi: Yol Çalışmaları Tamamlandı

Aydın Büyükşehir'den ulaşım altyapısına güçlü yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında yeni bir projeyi tamamladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen; Batı Çevre Bulvarı ile Mevlana Caddesi, Efeler Bulvarı, Zeybekler Merkez Bulvarı ve TOKİ Kavşağı'nı kapsayan yol yapım çalışması tamamlandı.

Yolda; doğalgaz, içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon ile telekom ve elektrik altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü. Efeler ilçesinin ulaşım altyapısını güçlendiren yol; kaldırım, logo ve çizgi çalışmalarının ardından Aydınlıların hizmetine sunuldu.

Başkan Çerçioğlu'nun açıklaması

"Aydınımızın dört bir yanında, 17 ilçemizin tamamında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Kentimiz için yatırım ve projelerimizi hayata geçiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Güzel Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Çalışmaların hızla tamamlandığını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

