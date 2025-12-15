DOLAR
Elazığ'da Düğünde LED Gözlüklü Davulcu Şovu

Elazığ'da bir düğünde LED gözlüklü ve renkli ışıklı davulcunun yerde çalıp halaya katılarak sunduğu enerjik şov, davetlilerce cep telefonlarına kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:21
Performans anları cep telefonu kamerasında

Elazığ'da düzenlenen bir düğünde sahne alan davulcunun performansı, davetliler tarafından ilgiyle izlendi ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Davulcu, LED gözlükleri ve renkli ışıklarla süslediği gösterisiyle dikkat çekti. Alışılmışın dışında bir şov sergileyen sanatçı, zaman zaman yerde davul çaldı ve eğlenceyi canlı tutmak için halaya katıldı.

Düğün boyunca enerjisiyle ilgi odağı olan davulcunun performansı, davetliler tarafından heyecanla takip edildi ve renkli görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi.

