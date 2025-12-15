Elazığ'da Düğünde LED Gözlüklü Davulcu Şovu

Performans anları cep telefonu kamerasında

Elazığ'da düzenlenen bir düğünde sahne alan davulcunun performansı, davetliler tarafından ilgiyle izlendi ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Davulcu, LED gözlükleri ve renkli ışıklarla süslediği gösterisiyle dikkat çekti. Alışılmışın dışında bir şov sergileyen sanatçı, zaman zaman yerde davul çaldı ve eğlenceyi canlı tutmak için halaya katıldı.

Düğün boyunca enerjisiyle ilgi odağı olan davulcunun performansı, davetliler tarafından heyecanla takip edildi ve renkli görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi.

ELAZIĞ’DA BİR DÜĞÜNDE GÖREV YAPAN DAVULCU, LED GÖZLÜKLER VE RENKLİ IŞIKLAR KULLANARAK PERFORMANS SERGİLEDİ