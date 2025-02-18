Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı, 7 Sanığa Dava Açıldı

Adana'da Silahlı Kavga Sonrası Dava Süreci Başladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 14 Eylül 2024'te meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına yol açan olayla ilgili olarak yedi sanığa dava açıldı. Olayın ardından Hakan K., Cüneyt K., Selçuk K., Efekan K., Recep N., Onur N. ve tutuksuz yargılanan Kayhan Ş. hakkında değişen oranlarda hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Olayın Detayları

Akkapı Mahallesi'nde minibüs sürücüleri arasında yaşanan kavganın, ulaşım sırasındaki anlaşmazlık nedeniyle başladığı ifade edildi. Kavga sırasında, Ali Metin Zorluer adlı şahsın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği, Volkan V., Emre S. ve Ferhat S.'nin ise yaralandığı bildirildi. Olay sonrasında, sanıkların tutuklanmasının ardından, aleyhlerine açılan davada ağır ceza talep edildi.

İddianamedeki Suçlamalar

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, sanıklardan Cüneyt K. için "ruhsatsız silah bulundurma", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlamalarla müebbet hapis cezası ve 46 yıldan 78 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için de farklı oranlarda hapis cezası istenilmekte.

Yargılama Süreci

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.

Bu olay, Adana'daki toplumsal huzurun önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Sanıklar ve mağdurlarla ilgili detayların mahkeme sürecinde netlik kazanması bekleniyor.