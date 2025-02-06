DOLAR
35,87 0,03%
EURO
37,34 0%
ALTIN
3.293,37 0,36%
BITCOIN
3.475.362,63 0,66%

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:45
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Gürselpaşa Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş hayatını kaybetti. Olay, Keçebaş'ın evinin önünde aracından indiği sırada gerçekleşti.

Bir kişi tarafından tabancayla ateş açılan Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın ardından yetkililere haber verilmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçebaş, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak polis, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Adreslerde 225...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Adreslerde 225...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
3
Antalya'da Yasa Dışı Para Transferine 17 Gözaltı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Karakuş Ailesini Ziyaret Etti
5
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama
6
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
7
Emeklilik için 3600 prim günü yeter! 1998 sonrası girişlilere SGK'dan yeni tablo

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!