Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Gürselpaşa Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş hayatını kaybetti. Olay, Keçebaş'ın evinin önünde aracından indiği sırada gerçekleşti.

Bir kişi tarafından tabancayla ateş açılan Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın ardından yetkililere haber verilmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçebaş, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak polis, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.