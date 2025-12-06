Kayseri'de 'Çocuğun Cinsel İstismarı' Suçundan 12 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan K.C.B. Yakalandı

Kayseri'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.B. (53), polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:18
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir başarıya imza attı.

Operasyon Detayları

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.B. (53) tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan K.C.B., ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

