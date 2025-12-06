Kayseri'de 'Çocuğun Cinsel İstismarı' Suçundan 12 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan K.C.B. Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir başarıya imza attı.
Operasyon Detayları
Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.B. (53) tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan K.C.B., ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
