Adana'da Silahlı Saldırı Davasında İki Sanık Hapis Cezası Aldı

Adana'da Silahlı Saldırı Davası Sonuçlandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 28 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölümüyle ilgilenen yarımaçak değerlerdava, sonuçlandı. Duruşma sonunda, yargılanan beş sanıktan ikisi hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Ardındaki Gerçekler

ADANA 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim A ve Hakan A ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz bulunan sanıklar Zeynel A, Gökhan A ve Onur A ise mahkemeye gelmedi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanık Zeynel A'nın daha önce bir cinayete tanıklık etmesi nedeniyle maktul Eyüp Tekin ile arasında husumet bulunduğunu öne sürdü.

Savcı, İbrahim A'nın, Hakan A'nın yönetimindeki araçla Eyüp Tekin ve arkadaşı Ramazan Kızıl'ın bulunduğu yere gitmek suretiyle, 7 el ateş ederek her ikisini de öldürdüğünü ifade etti.

Verilen Cezalar

Mahkeme, İbrahim A'yı Eyüp Tekin'in kasten öldürülmesi suçundan müebbet, Ramazan Kızıl'a karşı olası kastla kasten öldürme suçundan ise 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl ve 600 lira adli para cezası, Hakan A'ya ise kasten öldürmeye yardım etme suçundan 13 yıl hapis cezası verildi.

Beraat Kararları

Mahkeme heyeti, diğer üç sanığın cinayetin azmettiricisi olduğu yönünde somut delil bulunmadığı için beraatlerine karar verdi. Olayın ardından İbrahim A ve Hakan A, 17 Mart 2023'te polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bu tür olaylar, toplumda derin yaralar açmakta ve cinayetlere karşı duyarlılığı artırmaktadır. Adana'daki bu davada verilen cezalar, hukuk sisteminin işleyişinin bir örneği olarak değerlendirilmektedir.