Adana'da Site Bahçesinde 13 Yaşındaki Çocuğa Şiddet: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Olayın Detayları

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde yaşanan şiddet olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, 13 yaşındaki A.K. ile arkadaşı M.B. arasında, M.B'nin A.K'nin kolunu ısırması üzerine tartışma çıktı. A.K'nin arkadaşını ittiği belirtildi.

Bunun üzerine M.B'nin babası H.B., site bahçesine gelerek A.K'ye müdahale etti ve A.K'yi darbetti. O anlar sitenin güvenlik kamerasınca kayda geçti.

A.K. ve ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri H.B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından H.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Görüntüler tarafların ifadeleri ve polis işlemleri sırasında delil olarak kullanıldı.