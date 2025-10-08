Adana'da şizofreni hastası polis ve sağlık ekibine saldırdı, bacağından vuruldu

Mahkeme kararıyla götürülürken taş ve bıçaklı saldırı sonucu özel harekat müdahalesi

Adana'da, mahkeme kararıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmek istenen uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D (37), merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde sağlık ve polis ekibine taş ve bıçakla saldırdı.

Saldırı üzerine adrese özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri, elinde iki bıçakla kendilerine saldırmaya çalışan E.D'yi tabancayla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralanan E.D, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı polis kamerasınca kaydedildi.

