Adana'da Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Adana'da Devrilen Otomobilde Yaralanma İhbarı

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde, Yurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda gerçekleşen üzücü bir kaza meydana geldi. 01 AC 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Olay Yeri Müdahalesi

Olayın hemen ardından vatandaşlar, su içindeki otomobilden 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılara İlk Müdahale

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.