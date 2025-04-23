Adana'da Sulama Kanalına Düşen Tırın Sürücüsü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'da Sulama Kanalına Düşen Tırın Sürücüsüne İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen kaza, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen asfalt yüklü tırın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza anının hemen ardından, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzman itfaiye ekipleri, can yeleği giydirilen sürücüyü güvenli bir şekilde kurtarabilmek için halat bağlı can simidi kullanarak kıyıya çıkardı. Yaralı sürücü, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, sürücünün durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen asfalt yüklü tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen asfalt yüklü tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.