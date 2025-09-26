Adana'da Tabancayla Öldürme Davası: 7 Sanığa Hapis İstemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 3'ü tutuklu, 1'i firari olmak üzere 7 sanık hakkında değişen oranlarda hapis cezası talebiyle dava açıldı. Olay, 6 Şubat tarihinde Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi ve mağdurun Saltık Buğra Keçebaş (45) olduğu belirtildi.

İddianamenin Özeti

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, fail olduğu öne sürülen Mehmet Ali K.'nin plakasız bir motosikletle Keçebaş'ın ikametinin yakınına gittiği, evin önünde beklediği ve bir süre sonra dışarı çıkan Keçebaş'a elindeki silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, katil zanlısı Mehmet Ali K.'nin eylemi sonrasında İstanbul'a kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla Mehmet Ulaş Y, Rahmi U, Ömer Can K, Aziz G. ve Yusuf A. ile firari Burak I.'ın adı yer aldı. Ayrıca, Mehmet Ali K.'nin Burak I. tarafından azmettirilmesi sonucunda cinayeti işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Dosya kapsamındaki güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer delillerin, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerini gösterdiği ifade edilen iddianamede, şüpheliler hakkında şu cezalar istendi: Mehmet Ali K. için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Burak I. için 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, Rahmi U, Mehmet Ulaş Y, Yusuf A, Aziz G. ve Ömer Can K. için ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis.

Gözaltı, Tutuklama ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından, Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlı Mehmet Ali K. İstanbul'da yakalanıp Adana'ya getirildi. Cinayete azmettirdiği öne sürülen Burak I. olay sonrası firar etti. Kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen Rahmi U, Mehmet Ulaş Y, Yusuf A, Aziz G. ve Ömer Can K. polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ali K., Mehmet Ulaş Y ve Rahmi U. 12 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; Ömer Can K., Aziz G. ve Yusuf A. ise serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.