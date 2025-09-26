Adana'da Tabancayla Öldürme Davası: 7 Sanığa Hapis İstemi

Adana'da 6 Şubat'ta Gürselpaşa Mahallesi'nde işlenen tabancayla öldürme davasında 3'ü tutuklu, 1'i firari 7 sanık hakkında müebbet ve 10-15 yıl hapis istendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:23
Adana'da Tabancayla Öldürme Davası: 7 Sanığa Hapis İstemi

Adana'da Tabancayla Öldürme Davası: 7 Sanığa Hapis İstemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 3'ü tutuklu, 1'i firari olmak üzere 7 sanık hakkında değişen oranlarda hapis cezası talebiyle dava açıldı. Olay, 6 Şubat tarihinde Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi ve mağdurun Saltık Buğra Keçebaş (45) olduğu belirtildi.

İddianamenin Özeti

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, fail olduğu öne sürülen Mehmet Ali K.'nin plakasız bir motosikletle Keçebaş'ın ikametinin yakınına gittiği, evin önünde beklediği ve bir süre sonra dışarı çıkan Keçebaş'a elindeki silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, katil zanlısı Mehmet Ali K.'nin eylemi sonrasında İstanbul'a kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla Mehmet Ulaş Y, Rahmi U, Ömer Can K, Aziz G. ve Yusuf A. ile firari Burak I.'ın adı yer aldı. Ayrıca, Mehmet Ali K.'nin Burak I. tarafından azmettirilmesi sonucunda cinayeti işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Dosya kapsamındaki güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer delillerin, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerini gösterdiği ifade edilen iddianamede, şüpheliler hakkında şu cezalar istendi: Mehmet Ali K. için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Burak I. için 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, Rahmi U, Mehmet Ulaş Y, Yusuf A, Aziz G. ve Ömer Can K. için ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis.

Gözaltı, Tutuklama ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından, Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlı Mehmet Ali K. İstanbul'da yakalanıp Adana'ya getirildi. Cinayete azmettirdiği öne sürülen Burak I. olay sonrası firar etti. Kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen Rahmi U, Mehmet Ulaş Y, Yusuf A, Aziz G. ve Ömer Can K. polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ali K., Mehmet Ulaş Y ve Rahmi U. 12 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; Ömer Can K., Aziz G. ve Yusuf A. ise serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
2
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
3
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
4
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi
5
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
6
Erdoğan'dan TSKGV'nin 38'inci Kuruluş Yılına Tebrik
7
Türkiye-ABD İlişkilerinde Dönüm Noktası: 25 Eylül

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?