İzmir'de Göçmen Hareketliliği: 58 Denizden, 62 Karada Yakalandı

Olayın ayrıntıları

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Aralık günü Urla açıklarında lastik botta motor arızası nedeniyle sürüklenen düzensiz göçmenlerden oluşan gruba müdahale etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından bottaki 18'i çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında da lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen burada kurtarıldı.

Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi kara üzerinde yaptığı çalışmada, 6'sı çocuk olmak üzere 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Son işlemler

Karaya çıkarılan göçmenlere sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler.

