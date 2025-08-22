Adana'da takside 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

DOLAR
Adana'nın Yüreğir ilçesinde takside 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap bulundu; araçtaki üç şüpheli Ş.T., A.K. ve N.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:06
Şüpheliler gözaltına alındı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandılar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir takside yapılan aramada 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki üç kişi soruşturma kapsamında tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesinde durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurarak inceleme yaptı.

Yapılan aramada aracın bagajında bulunan bir poşette toplam 2 bin 796 uyuşturucu etkili hap bulundu.

Taksinin müşteri konumundaki şüpheliler Ş.T. (21), A.K. (24) ve N.Ö. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

