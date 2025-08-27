DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,71 0,34%
ALTIN
4.459,54 0,31%
BITCOIN
4.557.841,72 0,25%

Adana'da Tamirciye Bırakılan Aracın Motorunun Çalındığı İddiası

Adana Seyhan'da tamirciye bırakılan aracın motoru ve parçalarının kaybolduğu iddia edildi; mağdur Nacettin Kaymaz polise şikayette bulundu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:04
Adana'da Tamirciye Bırakılan Aracın Motorunun Çalındığı İddiası

Adana'da Tamirciye Bırakılan Aracın Motorunun Çalındığı İddiası

Seyhan Akkapı Mahallesi'nde tamir sürecinde kayıp parçalar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tamirciye bıraktığı aracın motorunun çalındığı iddiası gündeme geldi.

İddiaya göre, Akkapı Mahallesi'nde oğluna ait aracı motor arızası nedeniyle mahalledeki bir tamirciye götüren Nacettin Kaymaz'a, aracın motorunun kitlendiği ve 70-80 bin lira masrafı olduğu söylendi.

Kaymaz, motor arızasıyla ilgili gerekli işlemin yapılmasını söyleyerek aracı tamirciye bıraktı.

Aracını geri almak için 20 Ağustos'ta tamirciye giden Kaymaz, motor ve akü gibi parçaların yerinde olmadığını gördü.

Aracının kayıp parçalarıyla ilgili tamircinin sorumluluğu kabul etmemesi üzerine Kaymaz, polise şikayette bulundu.

Nacettin Kaymaz, gazetecilere, aracını tamircinin önünde bagajı ve kapıları açık halde bulduğunu söyledi.

Aracının kayıp parçalarının bir an önce bulunmasını isteyen Kaymaz, "Bütün malzemeleri bagaja koymuş dükkanın önüne de açık halde bırakmış. Arabayı motorlu götürdüm, şu an motoru da yok. Motorunun nerede olduğunu sorduğumda tamirci 'bilmiyorum' diyor. Ben ondan şikayetçi ve davacıyım." diye konuştu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tamirciye bırakılan bir otomobilin motorunun çalındığı öne...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tamirciye bırakılan bir otomobilin motorunun çalındığı öne sürüldü. Aracın sahibi Nacettin Kaymaz, açıklamalarda bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tamirciye bırakılan bir otomobilin motorunun çalındığı öne...

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
2
Vietnam'da Kajiki Tayfunu: Ölü Sayısı 7'ye Çıktı, 34 Yaralı
3
Adana'da Tamirciye Bırakılan Aracın Motorunun Çalındığı İddiası
4
Bozoğlu Göleti ve Akhasan Barajı'na 320 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı
5
Mardin Kızıltepe'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
6
Suçüstü 29 Ağustos’ta Vizyonda: Aronofsky’den Gerilim ve Aksiyon

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025