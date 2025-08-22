DOLAR
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Tabancayla Öldüren Şüpheli Ö.A. Yakalandı

Adana Seyhan'da Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde çıkan tartışmada Ö.A.'nın tabancayla vurduğu Mehmet Aldanma hayatını kaybetti; zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:36
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ö.A., tabancayla Mehmet Aldanma'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet Aldanma'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

