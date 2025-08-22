Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Tabancayla Öldüren Şüpheli Ö.A. Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ö.A., tabancayla Mehmet Aldanma'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet Aldanma'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.