Adana'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gözaltına Alma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve yasa dışı silah ticareti ile ilgili olarak 3 şüpheliyi takibe aldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 48 POS cihazı, 24 banka ve kredi kartı, 347 kart ödeme belgesi, 4 kaşe, 45 noter mühürlü evrak, 7 vekaletname gibi birçok delil ele geçirildi. Ayrıca, 3 ajanda ile 3 dizüstü bilgisayar da incelenmek üzere alındı.

Tutuklama Süreci

Operasyon sonucu 3 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerden biri emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 48 POS cihazı, 24 banka ve kredi kartı, 347 kart ödeme belgesi, 4 kaşe, 45 noter mühürlü evrak, 7 vekaletname ele geçirildi.