Adana'da Tır Lastiği Patladı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Tır Lastiği Patlaması Felakete Sebep Oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi'nde meydana gelen elim bir olayda, hava basılan bir tır lastiğinin patlaması sonucunda Ali Uz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Zeytinli Mahallesi'ndeki bir lastik tamirhanesinde gerçekleşti. Ali Uz, tamirhanesinde hava bastığı tır lastiğinin aniden patlamasıyla karşılaştı. Patlama sonucunda lastikten fırlayan parçalar, Uz'a isabet etti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Uz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ardından, olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı ve Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Bu trajik olay, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.