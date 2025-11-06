Edirne’den çalınan hafif ticari araç İstanbul’da bulundu

Olayın ayrıntıları

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çalınan hafif ticari araç, İstanbul’da terk edilmiş halde bulundu. Olay, 5 Kasım tarihinde Uzunköprü ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi.

K.G. isimli vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmede, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından aracın yabancı uyruklu 4 erkek tarafından çalındığı ve İstanbul istikametine doğru hareket ettiği tespit edildi.

Durum, güzergâh üzerindeki jandarma ve emniyet birimlerine ve nöbetçi cumhuriyet savcısıya bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda araç, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Araç, savcılık talimatıyla Büyükçekmece’de bir yediemin otoparkına çekildi ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince incelendi. Şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

