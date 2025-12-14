Adana’da topraksız marul yetiştiriciliği başladı

Adana’da, "Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında topraksız marul üretimi uygulamaları başlatıldı. Proje sahasında yapılan incelemelerde uygulamanın bölge tarımı için taşıdığı önem vurgulandı.

Proje ziyareti ve sertifika takdimi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, proje uygulama sahasında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında topraksız ortamda marul yetiştiriciliği yapan genç girişimciyle üretim süreçleri hakkında bilgi alındı ve proje paydaşı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Bayazıt, Pirili Mahallesi’nde topraksız ortamda üretim yapan girişimcinin çalışmalarını yerinde inceledi. Tarımsal ürünlerin katma değerli hale dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Bayazıt, projenin bölgesel kalkınmadaki rolüne işaret etti.

Projenin kapsamı

Bayazıt, projenin Adana dışında toplam 7 ilde yürütüldüğünü belirterek, amacı olarak mevsimlik tarım işçilerinin hayat ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kayıtlı istihdamın yaygınlaştırılması ve tarımsal üretici örgütlerinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini gösterdi. Projenin üç yıl süreceği ve bölge ile tarım sektörü paydaşlarına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Topraksız marul yetiştiriciliği nedir?

Topraksız marul yetiştiriciliği, marul gibi yapraklı sebzelerin toprak yerine besin açısından zengin su çözeltilerinde yetiştirildiği, inovatif ve sürdürülebilir bir tarım uygulamasıdır. Dünya genelinde giderek yaygınlaşan bu yöntem, özellikle şehir tarımı ve kentsel alanlarda tarım yapmak isteyenler için ideal bir çözüm sunar.

Hidroponik sistemler ilk kez 20. yüzyılın başlarında araştırmacılar tarafından geliştirildi; günümüzde teknoloji ile daha verimli kullanılıyor. Topraksız tarım, karlılığı yüksek bir yöntem olarak öne çıkıyor: marul hızlı büyüyen ve talebi yüksek bir ürün olup, hidroponik sistemlerde genellikle 30-40 gün içinde hasat edilebiliyor. Bu hızlı üretim döngüsü yıl boyunca sürekli üretim imkanı sağlayarak ekonomik avantaj sunuyor. Uygulama başlangıçta teknik bilgi ve ekipman gerektirse de, sistem kurulduktan sonra yönetimi kolaylaşıyor.

