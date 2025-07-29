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Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 17:06
Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Adana'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen savaş, 2 otomobilin çarpışmasıyla sonuçlandı. Kaza sırasında Mustafa T adlı sürücü, 01 KS 042 plakalı otomobiliyle Saimbeyli Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Damla Ö. yönetimindeki 01 DBK 12 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza Anı ve Yardımın Ulaşması

Kaza sonrası ihbar üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Mustafa T, ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları, kaza anını kaydetti. Görüntülerde, Mustafa T'nin çarpışmanın etkisiyle otomobilin kapısından çıkarak yol kenarına uzandığı anlar yer aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve...

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve...

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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