DOLAR
40,59 0%
EURO
46,48 -0,32%
ALTIN
4.298,95 -0,67%
BITCOIN
4.784.914,99 -0,7%

Adana'da Trafik Kazasında 1 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 20:00
Adana'da Trafik Kazasında 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Olay, Kurtuluş Mahallesi D-750 kara yolundaki trafik ışıklarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 06 CZF 511 plakalı otomobil ile İ.C.'nin kullandığı 33 E 6575 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı İ.C., sağlık ekipleri tarafından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Çukurova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
2
TİGEM, 68 Tay Satışından 45 Milyon Lira Gelir Elde Etti
3
Beykoz'da Motosiklet Sürücüsü Baturhan Yıldızturan'ın Cenazesi Toprağa Verildi
4
AK Parti Heyeti, Gürsu ve Kestel Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
5
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Kadınların Güçlenmesi İçin Çalışıyoruz"
6
Diyarbakır Lice'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam