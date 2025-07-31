Adana'da Trafik Kazasında 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Olay, Kurtuluş Mahallesi D-750 kara yolundaki trafik ışıklarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 06 CZF 511 plakalı otomobil ile İ.C.'nin kullandığı 33 E 6575 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı İ.C., sağlık ekipleri tarafından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Çukurova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.