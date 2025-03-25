Adana'da Uçuruma Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tarihi Yılankale yakınlarında, uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Umut Kur, maalesef hayatını kaybetti.

Olay, araç trafiğine yasak olan bir bölgede meydana geldi. Devrilen aracı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Bölgeye hızla sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 01 APY 363 plakalı hafif ticari araca ulaştı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Umut Kur'un cenazesi, savcının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.