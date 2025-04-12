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Adana'da Uyuşturucu Denetimlerinde 55 Şüpheli Yakalandı

Adana'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde 55 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 11:50
Adana'da Uyuşturucu Denetimlerinde 55 Şüpheli Yakalandı

Adana Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmadı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında kent genelindeki park, bahçe ve sokakları hedef alarak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Bu denetimlerde toplamda 146,95 gram sentetik uyuşturucu, 6,44 gram esrar ve 124 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Elde edilen veriler, uyuşturucu ile mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Emniyet güçleri, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve Adana'nın huzurunu sağlamak için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 55 şüpheli gözaltına alındı.

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