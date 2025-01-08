Adana'da Uyuşturucu Gözaltısına 15 Yıl Hapis Cezası

Otomobilinde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Cezayı Mahkeme Verdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan tutuklu sanık F.D.'ye 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi. Dava, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan sanık F.D.'nin avukatı da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 22 Haziran 2024'te gerçekleştirilen operasyonu detaylandırdı.

Polis ekiplerinin Dumlupınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği F.D.'nin aracında gerçekleştirilen aramada, narkotik dedektör köpeğiyle birlikte 49,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Savcı, bu bulguların yanı sıra sanığın cep telefonundan tespit edilen uyuşturucu ticaretine yönelik yazışmaları da dikkate alarak, F.D.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanık F.D., savunmasında suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme, sanığın suçlu olduğuna hükmederek 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar kılındı.