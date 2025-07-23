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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında silah ve uyuşturucular da bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 10:23
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polis, 3 zanlıyı tutukladı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde bir oto yıkama ve galeriye operasyon düzenleyerek uyuşturucu satışını önlemeye çalıştı.

Yapılan Aramada Ele Geçirilenler

Operasyon kapsamında iş yerinde ve bir araçta yapılan aramada,

  • Ruhsatsız 3 tabanca,
  • 74 bin 697 sentetik ecza,
  • 38 uyuşturucu hap,
  • 6,33 gram esrar,
  • 15,16 gram eroin,
  • Hassas terazi ve
  • Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 401 bin 390 lira ele geçirildi.

Polis, iş yeri sahibi Baran K. (37) ile Emre O. (35) ve Caner M. (34) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İş yerinde ve bir araçta...

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İş yerinde ve bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 74 bin 697 sentetik ecza, 38 uyuşturucu hap, 6,33 gram esrar, 15,16 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 401 bin 390 lira ele geçirildi.

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