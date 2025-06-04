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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, evde 124,86 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:22
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli tutuklandı. Operasyon, Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, Ahmet B. ve Ayhan D'nin birlikte bulunduğu adrese düzenlendi.

Polis ekipleri, yapılan aramada 124,86 gram sentetik uyuşturucu ve araç anahtarı şeklinde gizlenmiş bir hassas terazi ele geçirdi. Elde edilen bulguların ardından, iki zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, her iki zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Operasyon esnasında, narkotik ekiplerinin evde yaptığı arama sırasında uyuşturucunun bir kısmını buzdolabında bulması ise, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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