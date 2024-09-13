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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Üreten Zanlı Yakalandı

Adana'da apartman dairelerinde kenevir yetiştiren şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:31
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Üreten Zanlı Yakalandı

Adana'da İklimlendirme Sistemi ile Uyuşturucu Üretimi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairelerinde uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, belirli dairelerde gerçekleştirdikleri incelemelerde, iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu imalatının yapıldığını tespit etti. Yapılan aramalarda toplam 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme cihazı, 2 havalandırma sistemi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan pek çok malzeme ele geçirildi.

Zanlının Durumu

Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam etmekte olup, olayla ilgili soruşturma sürmektedir.

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen...

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukurova ilçesinde yapılan operasyonlarda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen...

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukurova ilçesinde yapılan operasyonlarda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen...

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukurova ilçesinde yapılan operasyonlarda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen...

Adana'da iklimlendirme sistemi kurulan apartman dairelerinde uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çukurova ilçesinde yapılan operasyonlarda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 100 gram esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme, 2 havalandırma sistemi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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