Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından hayata geçirildi. Operasyon kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilen Maddeler

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildi. Toplamda 6 zanlı yakalandı.

Adli Süreç

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.