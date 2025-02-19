Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:53
Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından hayata geçirildi. Operasyon kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilen Maddeler

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 460,64 gram sentetik uyuşturucu, 902 uyuşturucu etkili hap ve 38,20 gram kokain ele geçirildi. Toplamda 6 zanlı yakalandı.

Adli Süreç

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü...

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü...

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağının Soruşturma Sonuçları Yıl Sonunda Açıklanacak
2
Kars ve Tunceli'de Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Karabük ve Bolu'da Kar Yağışı Devam Ediyor
4
Bakan Yumaklı'dan Kırsalda Sürdürülebilir Tarım Vurgusu
5
Yeni DOKAP Eylem Planı ile Doğu Karadeniz'de Tarım ve Turizmde Atılım hedefleniyor
6
Kanada, Trump'ın Tehditlerine Karşı Avrupa'dan Destek İstiyor
7
HSK, Menajer Ayşe Barım’ın Tahliye Kararı Veren Hakimi Soruşturuyor

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı