Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yoğun Darbe

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

Uzun süren takiplerin ardından, uyuşturucu ticareti yapılan yerler tespit edilerek Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Bu baskınlarda toplam 2 kilo 735 gram sentetik uyuşturucu, 311 gram esrar, 988 uyuşturucu hap, 268 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına Alınanların Durumu

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası ile Belgelendi

Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucuların, polis kamerasınca kaydedilmesi, ekibin etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Yapılan bu başarılı operasyon, Adana'daki uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Adreslerde 2 kilo 735 gram sentetik uyuşturucu, 311 gram esrar, 988 uyuşturucu hap, 268 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi,