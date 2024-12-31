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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanığa 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:31
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Sanığa 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Olayı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

9 Temmuz'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla C.T., M.A.A. ve R.Y. tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine Kiremithane Mahallesi'ndeki çay ocağına düzenlenen operasyonda sanıkların, sigara paketi ve poşete gizlenmiş sentetik uyuşturucuyi otomobille gelen iki kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

Sanıkların yapılan üst aramasında ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve iş yerinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildi.

Şifreli Konuşmalar ve Suçlamalar

İddianamede, sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, telefon yazışmalarında uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yaptıkları ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları kaydedildi.

C.T., M.A.A. ve R.Y. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

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