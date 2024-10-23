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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa Hapis Cezası

Adana'da uyuşturucu satışı yapan iki kişi, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:54
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Sanığa Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Merkez Seyhan ilçesinde gerçekleşen bir operasyon sonucunda, uyuşturucu satışı yaparken yakalanan iki sanığa hapis cezası verildi.

Mahkeme Kararı

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar T.A. ve Ç.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla dinlenirken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

İddialar ve Cezalar

Cumhuriyet savcısının beyanında, sanıkların 4 Şubat 2023 tarihinde Akkapı Mahallesi'nde bir ikamete uyuşturucu satışı yaparken yakalandığı belirtildi. Yapılan aramada 29 bin 664 uyuşturucu hap ele geçirildi. Savcı, sanıkların daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğunu ifade ederek, T.A. ve Ç.K.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların suçlamaları kabul etmemesine rağmen mahkeme heyeti, T.A.'yı 6 yıl, Ç.K.'yı ise 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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