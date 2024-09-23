Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Uyuşturucu Satışı Suçundan Cezaya Çarptırılan Sanık

Adana'nın Seyhan ilçesinde, arazide sakladığı sentetik uyuşturucuyu satış yaparken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşmaya, sanık T.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Uyuşturucu Ticareti Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, sanığın 15 Şubat 2023 tarihinde Bey Mahallesi’ndeki arazide gizlediği sentetik uyuşturucuyu, motosikletle gelen iki kişiye satmaya çalışırken yakalandığını ifade etti. Sanığın daha önceki suçlarından sabıkalı olduğunu belirten savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Suçlamaları reddeden T.M., beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası ile cezalandırdı. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.