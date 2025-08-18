DOLAR
Adana'da Veteriner Melek Nida Urazan Komşularından Şikayetçi Oldu

Adana Pozantı'da veteriner Melek Nida Urazan, komşularının kendisi, annesi ve kardeşini darbettiği iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:45
Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi'nde yaşayan veteriner Melek Nida Urazan, komşuları Y.K. ve eşi F.K. tarafından kendisi, annesi Mürşide Atay ve kardeşi Onur İbrahim Atay'ın darbedildiğini ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu.

Olayın detayları

İddiaya göre tartışma, Urazan'ın belediyenin kısırlaştırdığı sokak köpeklerini beslemesi nedeniyle başladı. Çıkan kavgada Urazan ve yakınları hastaneden darp raporu aldı ve ardından jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Komşularla yaşanan anlaşmazlığın su kesintisi sonrası tırmandığı, vanayı açmak için gittiklerinde saldırıya uğradıkları bildirildi. Urazan, olaya ilişkin gazetecilere şunları anlattı:

"Biz sadece belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri besliyorduk. Defalarca tehdit edildik. Son olarak evimizin suyu kesildi. Vanayı açmaya gittiğimizde saldırıya uğradık. Annem kaburgaları kırılacak şekilde sürüklendi. Bu kişilerden şikayetçiyiz, davanın takipçisi olacağız."

