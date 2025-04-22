Adana'da Yangın Faciası: 41 Yaşındaki Mustafa Özkan'ın Cesedi Bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen yangında, bir kişinin cesedi bulundu. Olay, 9 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası gerçekleşti.

Alınan bilgiler doğrultusunda, yangın ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangının çıktığı binanın 4. katına müdahale ederken, binanın kontrollü bir şekilde tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından dairede yapılan incelemelerde, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan (41) isimli vatandaşın cesedi bulundu.

Olay yerindeki incelemelerin sona ermesinin ardından Özkan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.