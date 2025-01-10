Adana'da Yasa Dışı Silah Satışı İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da Ruhsatlı Silahlarla Yasa Dışı Satış Girişimi

Adana'da, ruhsatlı 10 tabancayı yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Olayın detayları dikkat çekiyor.

Çalıntı İhbarı ve Gözaltına Alma

Muhammed K. (22), 7 Ocak tarihinde satın aldığı ruhsatlı 10 tabancasının aynı gün merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki evinden çalındığı ihbarında bulundu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek, evin dağınık olmamasından şüphelendi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerde, Muhammed K.'nin bir poşetle evinden çıkıp kiralık araçla ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Muhammed K. gözaltına alındı. Ekipler, Şakirpaşa Caddesi'nde park halindeki otomobilin yanındaki Ali Can E.'yi de yakalayarak emniyete götürdü.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan çalışmalar sonucunda, zanlıların sakladıkları silahları bulmak amacıyla 2 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 8 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, Muhammed K.'nin halası Leyla K. ile Murat U. da gözaltına alındı.

Leyla K, ifadesinde yeğeninin evine gelip içinde hediye bulunduğunu belirttiği kutu bıraktığını, ancak kutunun içinde silahların bulunduğundan habersiz olduğunu iddia etti.

Adli Süreç ve Tutuklama

Muhammed K.'nin suç kaydının bulunmadığı için dikkat çekmeyeceğini düşündüğü ve bu nedenle çalındığı yalanına başvurduğu öne sürüldü. Diğer şüphelilerle birlikte yasa dışı satış yapmak için planlar yaptığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Leyla K, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muhammed K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, kayıp 2 tabancayı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da ruhsatlı 10 silahı çalındığı ihbarında bulunarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da ruhsatlı 10 silahı çalındığı ihbarında bulunarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.