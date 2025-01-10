Adana'da Yasa Dışı Silah Satışı İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da ruhsatlı 10 tabancayı yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:44
Adana'da Yasa Dışı Silah Satışı İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da Ruhsatlı Silahlarla Yasa Dışı Satış Girişimi

Adana'da, ruhsatlı 10 tabancayı yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Olayın detayları dikkat çekiyor.

Çalıntı İhbarı ve Gözaltına Alma

Muhammed K. (22), 7 Ocak tarihinde satın aldığı ruhsatlı 10 tabancasının aynı gün merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki evinden çalındığı ihbarında bulundu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek, evin dağınık olmamasından şüphelendi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerde, Muhammed K.'nin bir poşetle evinden çıkıp kiralık araçla ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Muhammed K. gözaltına alındı. Ekipler, Şakirpaşa Caddesi'nde park halindeki otomobilin yanındaki Ali Can E.'yi de yakalayarak emniyete götürdü.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan çalışmalar sonucunda, zanlıların sakladıkları silahları bulmak amacıyla 2 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 8 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, Muhammed K.'nin halası Leyla K. ile Murat U. da gözaltına alındı.

Leyla K, ifadesinde yeğeninin evine gelip içinde hediye bulunduğunu belirttiği kutu bıraktığını, ancak kutunun içinde silahların bulunduğundan habersiz olduğunu iddia etti.

Adli Süreç ve Tutuklama

Muhammed K.'nin suç kaydının bulunmadığı için dikkat çekmeyeceğini düşündüğü ve bu nedenle çalındığı yalanına başvurduğu öne sürüldü. Diğer şüphelilerle birlikte yasa dışı satış yapmak için planlar yaptığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Leyla K, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muhammed K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, kayıp 2 tabancayı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da ruhsatlı 10 silahı çalındığı ihbarında bulunarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları...

Adana'da ruhsatlı 10 silahı çalındığı ihbarında bulunarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da ruhsatlı 10 silahı çalındığı ihbarında bulunarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları...

Adana'da ruhsatlı 10 silahı çalındığı ihbarında bulunarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanvekili Karaca, Anadolu Ajansı'nın Beklenen Oylamasına Katıldı
2
Erzurum'da Gaz Sıkışması Nedeniyle Patlama: 4 Yaralı
3
Filistin Temsilcisi Mansur'dan Dünyaya Acil Çağrı: İsrail Saldırılarını Durdurun!
4
İşsizlik Sigortası Fonu 2024'te 359 Milyar Liraya Ulaştı!
5
Malatya'da İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı
6
Edirne'de Tren Arızası: Karağaç'a Ulaşım Kesildi
7
Adana'da Yasa Dışı Silah Satışı İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi