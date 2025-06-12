Adana'da Yeni Evlilere ve Ailelere Mobilya ile Beyaz Eşya İndirimi

Adana'da Yeni Evlilere ve Ailelere İndirim Fırsatı!

Adana'da, 'Aile Yılı' kapsamında yeni evlenecek çiftler ve aileler için mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinde indirim uygulanacak. Bu kampanya ile evlilik hazırlığı yapanlara ve aile bütçesine destek sağlanması hedefleniyor.

Protokol İmza Töreni Gerçekleşti

Valilik himayesinde düzenlenen imza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Adana Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin temel taşının aile olduğunu vurgulayarak aile yapısını güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Köşger, “Aile yapımızı güçlendirecek bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Gençlerin yeniden evlenmesini teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İndirim Oranları ve Mağaza Kriterleri

İmzalanan protokolle, evlilik hazırlığında olan çiftler için mobilyacılarda yüzde 15, beyaz eşya mağazalarında ise yüzde 5 indirim uygulanacağı belirtildi. Adana Ticaret Odası'na kayıtlı mağazalarda, giriş kapısına 'Aile Yılına özel indirimler burada' ibaresi asılarak kampanyadan yararlanılması sağlanacak. Bu indirimlerde yaş sınırı aranmayacak.

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram gibi yetkililerle birlikte, Adana’nın bu önemli kampanyaya öncülük etmesi büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da, "Aile Yılı" kapsamında yeni evleneceklere ve ailelere yapacakları mobilya ve beyaz eşya alışverişinde indirim sağlanmasına yönelik protokol imzalandı. Vali Yavuz Selim Köşger, imza töreninde konuşma yaptı.

Adana'da, "Aile Yılı" kapsamında yeni evleneceklere ve ailelere yapacakları mobilya ve beyaz eşya alışverişinde indirim sağlanmasına yönelik protokol imzalandı. Vali Yavuz Selim Köşger, imza töreninde konuşma yaptı.