Adana'da Yolcu Otobüsü Trafik Kazasına Karıştı

Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen bir yolcu otobüsü kazasında, 3 kişi yaralandı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkiinde yaşandı.

Kaza Detayları

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 SK 606 plakalı yolcu otobüsü, aynı şekilde sürücüsü bilinmeyen 15 RA 882 plakalı bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay mahalline sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucu yaralanan 3 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Adana'daki hastanelere götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.