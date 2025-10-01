Adana'da Yurtta Güvenlik Görevlisinin Ölümü: 2 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanığın 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:22
Adana'da Yurtta Güvenlik Görevlisinin Ölümü: 2 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da Yurtta Güvenlik Görevlisinin Ölümü: Dava Sürüyor

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden SEGBİS ile katıldı. İddianamede, sanıkların 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanıkların, güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in çalıştığı öğrenci yurduna gidip tartıştıklarını; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şahin'in bıçaklanarak öldüğünü belirtti. Savcı, sanıkların 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıkların Savunması ve Mahkeme Kararı

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A., suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye ve beraat istedi. Diğer sanık Erhan Ü. ise maktule yönelik bir eyleminin olmadığını savunarak önceki ifadelerini yineledi ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi: 'Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılması için taraflara süre verdi ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Olay, Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde 6 Haziran 2023'te meydana geldi. Güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin kurtarılamamıştı. Şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü. 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
2
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde
7
DMM: KAAN uçaklarının motorlarıyla ilgili iddialar dezenformasyon

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin