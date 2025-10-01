Adana'da Yurtta Güvenlik Görevlisinin Ölümü: 2 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da Yurtta Güvenlik Görevlisinin Ölümü: Dava Sürüyor

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden SEGBİS ile katıldı. İddianamede, sanıkların 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanıkların, güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in çalıştığı öğrenci yurduna gidip tartıştıklarını; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şahin'in bıçaklanarak öldüğünü belirtti. Savcı, sanıkların 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıkların Savunması ve Mahkeme Kararı

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A., suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye ve beraat istedi. Diğer sanık Erhan Ü. ise maktule yönelik bir eyleminin olmadığını savunarak önceki ifadelerini yineledi ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi: 'Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılması için taraflara süre verdi ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Olay, Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde 6 Haziran 2023'te meydana geldi. Güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin kurtarılamamıştı. Şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü. 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.